1)6 ст.ложек и 8ч.ложек весят вместе 960г.Сколько весит каждая ст. и каждая ч. ложка в отдельности,если столовая в 4 раз тяжелее чайной?2)В одном мешке было 8кг мукиа в другом наполовину меньше.Чему равна четверть половины всей...
Математика
1)6 ст.ложек и 8ч.ложек весят вместе 960г.Сколько весит каждая ст. и каждая ч. ложка в отдельности,если столовая в 4 раз тяжелее чайной?2)В одном мешке было 8кг мукиа в другом наполовину меньше.Чему равна четверть половины всей муки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вес ст. ложки- 4х Вес ч. ложки- х 6*4х+8*х=960 24х+8х=960 32х=960 х=960:32 х=30 (ч. ложка) ст. ложка= 30*4= 120
Гость:
1)пусть х грамм(г) весит чайная ложка, тогда 4х весит столовая. значит 6(4х) г весят 6 ст ложек и 8х весят 8 ч ложек. зная,что они весят в сумме 960г составим уравнение. 6(4х)+8х=960 24х+8х=960 32х=960 х=30 (г) - весит чайная ложка 4*30=120 (г) весит столовая ложка 2)если в одном мешке 8кг муки, то в другом наполовину меньше, то есть в 2 раза меньше 8:2=4кг ... отсюда в двух мешках было 8+4=12кг муки (это всего). далее половина от 12кг это 12:2=6кг. а четверть от половины всей муки это 6:4=1.5 кг. (ну если вы вопрос правильно поставили)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1)Шестеро ск..героев тянут репку- дедака вдвое сильнее бабки,бабка втрое сильнее внучки,внучка четверо сильнее Жучки,Жучка впятеро сильнее кошки,ко...
Математика
1)Муха-ц.нашла денежку и на нее купила самова,крендельки и конфеты. Самовар и крендельки стоят 4 бл.За кренельки и конфеты муха упралтила 3 бл.При...
Математика
1)Детям надо посадить один ря яблоньюДлина этого ряда 30м,расст. между яблонями 3м.Сколько надо заготовить сажнцев яблонь для посаки? 2)Установи пр...
Математика
Между взрывом первой машины и завершением работы над инкубатором прошел 91 час. Пятдесят шесть часов из этого времени было потрачено на ночной сон,...