1)6 ст.ложек и 8ч.ложек весят вместе 960г.Сколько весит каждая ст. и каждая ч. ложка в отдельности,если столовая в 4 раз тяжелее чайной?2)В одном мешке было 8кг мукиа в другом наполовину меньше.Чему равна четверть половины всей...

Гость: Гость:

1)пусть х грамм(г) весит чайная ложка, тогда 4х весит столовая. значит 6(4х) г весят 6 ст ложек и 8х весят 8 ч ложек. зная,что они весят в сумме 960г составим уравнение. 6(4х)+8х=960 24х+8х=960 32х=960 х=30 (г) - весит чайная ложка 4*30=120 (г) весит столовая ложка 2)если в одном мешке 8кг муки, то в другом наполовину меньше, то есть в 2 раза меньше 8:2=4кг ... отсюда в двух мешках было 8+4=12кг муки (это всего). далее половина от 12кг это 12:2=6кг. а четверть от половины всей муки это 6:4=1.5 кг. (ну если вы вопрос правильно поставили)