1)Шестеро ск..героев тянут репку- дедака вдвое сильнее бабки,бабка втрое сильнее внучки,внучка четверо сильнее Жучки,Жучка впятеро сильнее кошки,кошка вшестеро сильнее мышки.Сколько понаобится мышек,чобы только они сами вытянул...
Математика
1)Шестеро ск..героев тянут репку- дедака вдвое сильнее бабки,бабка втрое сильнее внучки,внучка четверо сильнее Жучки,Жучка впятеро сильнее кошки,кошка вшестеро сильнее мышки.Сколько понаобится мышек,чобы только они сами вытянули репку?2)В трехзначном нечетном числе сумм цифр равна 3.Известно,что все три цифры различные.Найти это число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
102- это ко 2-му заданию.
Гость:
102 и что-то ещё ммм... ищё, ищё забыла таже ммм... Както я это знала
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