решите уравнения 2 sin x + корень 2=0
Алгебра
решите уравнения 2 sin x + корень 2=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sinx=корень2/2 х=пи/4радиан+2пиn или 45 градусов+360n
Гость:
позначимо корінь із двох як sqrt(2) 2sin( x ) + sqrt(2) = 0; 2 sin(x) = - sqrt(2) sin(x) = -sqrt(2)/2 x = -arcsin( sqrt(2)/2) x = -45 градусів
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