Пятая часть пчелиного роя сидит на цветке кадамба, одна треть - на цветках силиндха. Утроенная разность двух последних чисел, направилась к цветам кутая. И осталась ещё одна пчёлка, летающая назад и вперёд, привлечённая чудесны...

Алгебра

Пятая часть пчелиного роя сидит на цветке кадамба, одна треть - на цветках силиндха. Утроенная разность двух последних чисел, направилась к цветам кутая. И осталась ещё одна пчёлка, летающая назад и вперёд, привлечённая чудесным ароматом жасмина и пандануса. Сколько всех пчёл? А) 12 Б) 15 В) 18 Г) 21

Автор: Гость