Пятая часть пчелиного роя сидит на цветке кадамба, одна треть - на цветках силиндха. Утроенная разность двух последних чисел, направилась к цветам кутая. И осталась ещё одна пчёлка, летающая назад и вперёд, привлечённая чудесны...
Алгебра
Пятая часть пчелиного роя сидит на цветке кадамба, одна треть - на цветках силиндха. Утроенная разность двух последних чисел, направилась к цветам кутая. И осталась ещё одна пчёлка, летающая назад и вперёд, привлечённая чудесным ароматом жасмина и пандануса. Сколько всех пчёл? А) 12 Б) 15 В) 18 Г) 21
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Ответ : Б)15 .
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