пожалуйста мне нужна презентация на тему умны ли собаки.
География
пожалуйста мне нужна презентация на тему умны ли собаки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собаки разумные сушества. Собаки разные ленивые, сильные, энергичные бывают собаки перетренировонами. Некоторые собаки облодают разумом человека например: собака делает уборку, собака делает всё как человек. Особый ум!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Пятая часть пчелиного роя сидит на цветке кадамба, одна треть - на цветках силиндха. Утроенная разность двух последних чисел, направилась к цветам ...
Математика
На клумбе растут розы, ромашки и маки. Из них 1/6 составляют розы, а 3/5 остатка - ромашки. Остальные 120 цветов - маки. Сколько всего цветов на кл...
Математика
1)6 ст.ложек и 8ч.ложек весят вместе 960г.Сколько весит каждая ст. и каждая ч. ложка в отдельности,если столовая в 4 раз тяжелее чайной? 2)В одном ...