катет AB прямоугольного треугольника ABC(угол B=90) лежит в плоскости a.Найдите расстояние от точки C до фбесли AC=17см AB=15см а двугранный угол м/д плоскостями ABC и a равен 45градусов

Геометрия

катет AB прямоугольного треугольника ABC(угол B=90) лежит в плоскости a.Найдите расстояние от точки C до фбесли AC=17см AB=15см а двугранный угол м/д плоскостями ABC и a равен 45градусов

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