Человек массой 60 кг и площадью ступни 0,002 квадратных метра. Какое давление оказывается им на пол?
Физика
Человек массой 60 кг и площадью ступни 0,002 квадратных метра. Какое давление оказывается им на пол?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Решение: m=60кг p=P/S S=0.002м2 P-вес человека P=m*g; p=mg/S p=? p=60кг*10H/кг/ 0,002м2=300000Па
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