площадь участка 900 м.кв. площадь дома одна десятая участка, площадь сада половина, площадь огорода одна третья часть.Сколько площадь дома,огорода,сада?
Математика
площадь участка 900 м.кв. площадь дома одна десятая участка, площадь сада половина, площадь огорода одна третья часть.Сколько площадь дома,огорода,сада?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)900:10*1=90 кв.м.-площадь дома. 2)900:2=450кв.м.-площадь сада. 3)900:3*1=300 кв.м.-площадь огорода.
Гость:
всего- 900м2 Sдома -1/10 S сада -1/2 S огорода -1/3 900/10=90 м2 -площадь дома 900/2=450м2 -площадь сада 900/3=300м2- площпдь огорода
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Человек массой 60 кг и площадью ступни 0,002 квадратных метра. Какое давление оказывается им на пол?
Физика
Мальчик,масса которого 30 кг,за 20секунд поднялся по леснице ,на высоту 10 метров.Какую мощность развил мальчик?
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу. Логическая задача для 4 класса. Для украшения блузки ленту длиной 156 см разрезали на 3 части. Первая часть оказ...
Геометрия
катет AB прямоугольного треугольника ABC(угол B=90) лежит в плоскости a.Найдите расстояние от точки C до фбесли AC=17см AB=15см а двугранный угол м...