Какой корень в слове - познакомиться

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Какой корень в слове - познакомиться
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
изменяются все части слова...приставка и суффикс, остаётся корень -знаком-
Гость:
познакомиться-(корень)-знаком.
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