Найди множество целых решений неравенства: а) |x| меньше (или=) 1 б) |x| больше 1; в) 2 меньше |x| меньше (или =) 4

Математика

Найди множество целых решений неравенства: а) |x| меньше (или=) 1 б) |x| больше 1; в) 2 меньше |x| меньше (или =) 4

Автор: Гость