Найди множество целых решений неравенства: а) |x| меньше (или=) 1 б) |x| больше 1; в) 2 меньше |x| меньше (или =) 4
Математика
Найди множество целых решений неравенства: а) |x| меньше (или=) 1 б) |x| больше 1; в) 2 меньше |x| меньше (или =) 4
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