Помогите пожалуйста! 1)Найдите объём конуса, площадь полной поверхности которого равна 800 π дм2, а образующая 34 дм. 2) Найдите объём конуса, площадь полной поверхности которого равна144 π дм2, а образующая больше радиуса осно...

Математика
Помогите пожалуйста! 1)Найдите объём конуса, площадь полной поверхности которого равна 800 π дм2, а образующая 34 дм. 2) Найдите объём конуса, площадь полной поверхности которого равна144 π дм2, а образующая больше радиуса основания на 2 см. 3) Площадь осевого сечения цилиндра-квадрат площадью 81см2, Найдите площадь полной поверхности цилиндра. 4) Величина центрального угла разверстки боковой поверхности конуса равна 90 градусов, найдите площадь осевого сечения конуса. 5) Прямоугольный лист жести размером 20 на 10 см свёрнут в трубку. найдите объём трубки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)  S=п*r*l 800*п=п*r*34+п * r2 решаем уравнение далее находим Н высота конуса   рассмотрим треугольник l образующая (гипотенуза)   r и h катеты, l2=r2+h2  подставляем в формулу и все   2) аналогично 1 заданию только вместо l = r+2   3) высота цилиндра 9 и диамерт основания 9 в формулу и все    4) S=π r2 n°/360° = π r2  1/4   5) V=π r2 h    длина круга 2 π r =20, находим г высота 10 в формулу и все ок        
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