Помогите пожалуйста! 1)Найдите объём конуса, площадь полной поверхности которого равна 800 π дм2, а образующая 34 дм. 2) Найдите объём конуса, площадь полной поверхности которого равна144 π дм2, а образующая больше радиуса осно...

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1) S=п*r*l 800*п=п*r*34+п * r2 решаем уравнение далее находим Н высота конуса рассмотрим треугольник l образующая (гипотенуза) r и h катеты, l2=r2+h2 подставляем в формулу и все 2) аналогично 1 заданию только вместо l = r+2 3) высота цилиндра 9 и диамерт основания 9 в формулу и все 4) S=π r2 n°/360° = π r2 1/4 5) V=π r2 h длина круга 2 π r =20, находим г высота 10 в формулу и все ок