лиса+лось=слон. какой цифре соответствует буква Л?

Математика
лиса+лось=слон. какой цифре соответствует буква Л?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
   Лиса + Лось ---------   Слон      1632 + 1537   -------    3169     Л = 1
Гость:
      Л И С А    + Л О С Ь ---------------      С Л О Н        1  5  3  2   + 1  6  3  7       -----------      3  1  6  9            Л = 1
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