лиса+лось=слон. какой цифре соответствует буква Л?
Математика
лиса+лось=слон. какой цифре соответствует буква Л?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лиса + Лось --------- Слон 1632 + 1537 ------- 3169 Л = 1
Гость:
Л И С А + Л О С Ь --------------- С Л О Н 1 5 3 2 + 1 6 3 7 ----------- 3 1 6 9 Л = 1
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