Одна из сторин трыкутныка у 2 разы менша вид другои и на 7 см менша вит третьои.Знайдитьстороны трыкутныка, якщо його перыметр доривнюе 39 см.
Математика
Одна из сторин трыкутныка у 2 разы менша вид другои и на 7 см менша вит третьои.Знайдитьстороны трыкутныка, якщо його перыметр доривнюе 39 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)х+2х+х+7=39, 4х=39-7, 4х=32, х=32:4, х=8см-одна сторона. 2)8*2=16см-вторая сторона. 3)8+7=15см-третья сторона.
Гость:
Меньшу сторону позначаємо за "х", тоді друга сторона матиме 2х, а третя х+7. Маємо рівняння. х+2х+х+7=39 4х=32 х=8(см) - перша сторона 1) 8*2=16(см ) - друга сторона 2) 8+7=15(см ) - третя сторона Відповідь: перша сторона дорівнює 8см, друга 16, а третя 15 см.
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