Одна из сторин трыкутныка у 2 разы менша вид другои и на 7 см менша вит третьои.Знайдитьстороны трыкутныка, якщо його перыметр доривнюе 39 см.

Математика

Одна из сторин трыкутныка у 2 разы менша вид другои и на 7 см менша вит третьои.Знайдитьстороны трыкутныка, якщо його перыметр доривнюе 39 см.

Автор: Гость