как изменились Онегин и Татьяна в 8 главе

Литература
как изменились Онегин и Татьяна в 8 главе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Онегин был удивлен превращением Татьяны . Из робкой скромной девушки она превратилась в уверенную царственную женщину. Она уже не ждет свидания с Онегиным, это он волочится за ней. Татьяна честно признается Евгению в своей любви, но остается верной своему мужу. Онегин поражен еще больше этим новым качеством Татьяны. А сам он ничуть не изменился.
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