как изменились Онегин и Татьяна в 8 главе
Литература
как изменились Онегин и Татьяна в 8 главе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Онегин был удивлен превращением Татьяны . Из робкой скромной девушки она превратилась в уверенную царственную женщину. Она уже не ждет свидания с Онегиным, это он волочится за ней. Татьяна честно признается Евгению в своей любви, но остается верной своему мужу. Онегин поражен еще больше этим новым качеством Татьяны. А сам он ничуть не изменился.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Найди: а) множество натуральных решений неравенства, б) множество целых решений неравенства -2 < x < 4,8
Математика
Одна из сторин трыкутныка у 2 разы менша вид другои и на 7 см менша вит третьои.Знайдитьстороны трыкутныка, якщо його перыметр доривнюе 39 см.
Математика
Помогите пожалуйста! 1)Найдите объём конуса, площадь полной поверхности которого равна 800 π дм2, а образующая 34 дм. 2) Найдите объём конуса, площ...