На 32кг хлеба идёт 24кг муки. Сколько килограмм муки потребуется для получения 256 кг хлеба?
Математика
На 32кг хлеба идёт 24кг муки. Сколько килограмм муки потребуется для получения 256 кг хлеба?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)256:32*24=192 кг муки-потребуется.
Гость:
Составим пропорцию: 24кг муки-32кг хлеба хкг муки-256кг хлеба Поскольку произведение крайних членов пропорции равно произведению средних членов пропорции, то 32*х=256*24 32х=6144 х=6144:32=192(кг) муки нужно чтобы выпечь 256 кг хлеба
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