На 32кг хлеба идёт 24кг муки. Сколько килограмм муки потребуется для получения 256 кг хлеба?

Математика
На 32кг хлеба идёт 24кг муки. Сколько килограмм муки потребуется для получения 256 кг хлеба?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)256:32*24=192 кг муки-потребуется.
Гость:
Составим пропорцию:   24кг муки-32кг хлеба   хкг муки-256кг хлеба Поскольку произведение крайних членов пропорции равно произведению средних членов пропорции, то 32*х=256*24 32х=6144 х=6144:32=192(кг) муки нужно чтобы выпечь 256 кг хлеба 
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