На 32кг хлеба идёт 24кг муки. Сколько килограмм муки потребуется для получения 256 кг хлеба?

Математика

На 32кг хлеба идёт 24кг муки. Сколько килограмм муки потребуется для получения 256 кг хлеба?

Автор: Гость