Чему равен вес мешка с яблоками на Луне, если на Земле он равен 588Н?Чему равна масса мешка на Земле?На Луне?gз=9,8Н\кг,gл=1,6Н\кг
Физика
Чему равен вес мешка с яблоками на Луне, если на Земле он равен 588Н?Чему равна масса мешка на Земле?На Луне?gз=9,8Н\кг,gл=1,6Н\кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вес мешка с яблоками на Луне = 588Н / 9,8Н\кг (мы узнаём массу на земле) * 1,6Н\кг = 96H. Масса мешка на Земле = 588Н / 9,8Н\кг = 60 кг. Масса мешка на Луне = 96H / 1,6Н\кг = 60 кг.
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