Чему равен вес мешка с яблоками на Луне, если на Земле он равен 588Н?Чему равна масса мешка на Земле?На Луне?gз=9,8Н\кг,gл=1,6Н\кг

Физика

Чему равен вес мешка с яблоками на Луне, если на Земле он равен 588Н?Чему равна масса мешка на Земле?На Луне?gз=9,8Н\кг,gл=1,6Н\кг

Автор: Гость