на станции из поезда вышли 160 человек , а зашли 90 человек.Дальше поехали 707 человек .Сколько человек было в поезде до остановки на станции?
Математика
на станции из поезда вышли 160 человек , а зашли 90 человек.Дальше поехали 707 человек .Сколько человек было в поезде до остановки на станции?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-160+90=707 х=707-90+160 х=777 777-160+90=707 Ответ: 777 еловек было в поезде.
Гость:
1)160-90=70чел-осталось. 2)707+70=777 чел-было в поезде.
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