на станции из поезда вышли 160 человек , а зашли 90 человек.Дальше поехали 707 человек .Сколько человек было в поезде до остановки на станции?

Математика

на станции из поезда вышли 160 человек , а зашли 90 человек.Дальше поехали 707 человек .Сколько человек было в поезде до остановки на станции?

Автор: Гость