Будет ли переливаться вода из одного сосуда в другой (см. рисунок), если открыть кран? Выберете правильное утверждение. А. Не будет. Б. Вода будет переливаться из первого сосуда во второй. В. Вода будет переливаться из второго ...

Физика

Будет ли переливаться вода из одного сосуда в другой (см. рисунок), если открыть кран? Выберете правильное утверждение. А. Не будет. Б. Вода будет переливаться из первого сосуда во второй. В. Вода будет переливаться из второго сосуда в первый.

Автор: Гость