3помогите решить задачу с краткой записью коля и миша варили кашу. этой кашей они заполнили 2 кастрюли одинакого объема и 6 банок такого же объема. сколько литров каши сварили мальчики, если в банки они разлили на 12 литров каш...

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Кастрюли - 2 шт. Банки - 6 шт. Каша - ? л Решение: I способ: Предположим, что вместимость посуды х литров, тогда объём кастрюль 2х литров, а объём банок 6х литров, из условия задачи известно, что в банки разлили на 12 литров каши больше, чем в кастрюли согласно этим данным составим и решим уравнение: 2х=6х-12 6х-2х=12 4х=12 х=12:4 х=3 (л) - вместимость посуды. 2х=2·3=6 (л) – каши заполнили кастрюли. 6х=6·3=18 (л) или 6+12=18 (л) - каши заполнили банки. 6+18=24 (л) – каши всего. II способ: 1) 6-2=4 - разница в количестве посуды. 2) 12:4=3 (л) - вместимость посуды. 3) 2·3=6 (л) – каши в двух кастрюлях. 4) 6+12=18 (л) - каши в шести банках. 5) 6+18=24 (л) – каши всего. Ответ: 24 литра каши сварили мальчики.