подчеркнуть главный член безличного предложения,написать чем выражено.-из штаба полка взводу разведать хутор. через несколько дней командира взвода и самого ранило в правое плечо осколком мины. сечёт снегом,хлещет водой через б...
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подчеркнуть главный член безличного предложения,написать чем выражено.-из штаба полка взводу разведать хутор. через несколько дней командира взвода и самого ранило в правое плечо осколком мины. сечёт снегом,хлещет водой через борт. не слыхать ведра у колодца. стало пусто в родной стороне. в жару так хочется пить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разведать(глаг).ранило(глаг).Сечёт,хлещет(глаголы).не слыхать(глаг).стало пусто.хочется пить(составное глагольное сказуемое) всё подчеркни сказуемым
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