подчеркнуть главный член безличного предложения,написать чем выражено.-из штаба полка взводу разведать хутор. через несколько дней командира взвода и самого ранило в правое плечо осколком мины. сечёт снегом,хлещет водой через б...

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подчеркнуть главный член безличного предложения,написать чем выражено.-из штаба полка взводу разведать хутор. через несколько дней командира взвода и самого ранило в правое плечо осколком мины. сечёт снегом,хлещет водой через борт. не слыхать ведра у колодца. стало пусто в родной стороне. в жару так хочется пить

Автор: Гость