Как изменяется давление и сила давления человека на пол, если он поднимает одну ногу?
Физика
Как изменяется давление и сила давления человека на пол, если он поднимает одну ногу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
увеличивается все т.к. площадь поверхности соприкосновений изменяется (уменьшается)
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