Масса алюминиевой детали 300г., а объем 200см.куб. Есть ли в данной детали пустота?
Физика
Масса алюминиевой детали 300г., а объем 200см.куб. Есть ли в данной детали пустота?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Табличное значение плотности алюминия P=2,6989 г/см куб. По формуле P=m/V, Найдем объем тела при этой плотности и массе V1= m/P=300г/2,6989(г/см куб) = 111,154- это алюминиевое тело без полости имеет такой объем. Т.К. был дан объем 200 см куб. он больше найденного объем. Следовательно тело с пустотой
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