2)Имеются две пружины с одинаковой жесткостью.Одна из них сжата на 5 см,а другая растянута на 5 см.Чем различаются удлинения этих пружин и их потенциальные энергии???

Физика
2)Имеются две пружины с одинаковой жесткостью.Одна из них сжата на 5 см,а другая растянута на 5 см.Чем различаются удлинения этих пружин и их потенциальные энергии???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ничем не различаются удлинения этих пружин и их потенциальные энергии у них жесткость и удлинение и сила одинаковы энергия считается по ф-ле  W=kx^2/2 НИЧЕМ
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