2)Имеются две пружины с одинаковой жесткостью.Одна из них сжата на 5 см,а другая растянута на 5 см.Чем различаются удлинения этих пружин и их потенциальные энергии???

Физика

2)Имеются две пружины с одинаковой жесткостью.Одна из них сжата на 5 см,а другая растянута на 5 см.Чем различаются удлинения этих пружин и их потенциальные энергии???

Автор: Гость