1)выведите формулу вещества в котором массовые доли железа и кислорода соответственно равны 72,4% и 27,6%.2)В оксиде хлора массой 3,66г содержится 1,42г хлора. Выведите формулу оксида хлора.

Химия

1)выведите формулу вещества в котором массовые доли железа и кислорода соответственно равны 72,4% и 27,6%.2)В оксиде хлора массой 3,66г содержится 1,42г хлора. Выведите формулу оксида хлора.

Автор: Гость