1)выведите формулу вещества в котором массовые доли железа и кислорода соответственно равны 72,4% и 27,6%.2)В оксиде хлора массой 3,66г содержится 1,42г хлора. Выведите формулу оксида хлора.
Химия
1)выведите формулу вещества в котором массовые доли железа и кислорода соответственно равны 72,4% и 27,6%.2)В оксиде хлора массой 3,66г содержится 1,42г хлора. Выведите формулу оксида хлора.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 72,4/56:27,6/16=1,29:1,725=1:1,33=3:4 формула [latex]Fe_3O_4[/latex] 2) 1.42/35,5:2,24/16=0,04:0,14=2:7 формула [latex]Cl_2O_7[/latex]
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