Средний возраст 11 игроков футбольной команды равен 22 годам.Во время матча один из игроков был удалён с поля.После этого средний возраст оставшихся игроков снизился до 21 года.Сколько лет бывшему игроку?
Математика
Средний возраст 11 игроков футбольной команды равен 22 годам.Во время матча один из игроков был удалён с поля.После этого средний возраст оставшихся игроков снизился до 21 года.Сколько лет бывшему игроку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11*22=242 10*21=210 242-210=32 года
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