Средний возраст 11 игроков футбольной команды равен 22 годам.Во время матча один из игроков был удалён с поля.После этого средний возраст оставшихся игроков снизился до 21 года.Сколько лет бывшему игроку?

Математика

Средний возраст 11 игроков футбольной команды равен 22 годам.Во время матча один из игроков был удалён с поля.После этого средний возраст оставшихся игроков снизился до 21 года.Сколько лет бывшему игроку?

Автор: Гость