Визначити молекулярну формулу вуглеводню , якщо масова частка карбону в ньому становить 90 відсотків а відносна густина за геліем дорывнює 30

Химия

Визначити молекулярну формулу вуглеводню , якщо масова частка карбону в ньому становить 90 відсотків а відносна густина за геліем дорывнює 30

Автор: Гость