Визначити молекулярну формулу вуглеводню , якщо масова частка карбону в ньому становить 90 відсотків а відносна густина за геліем дорывнює 30
Химия
Визначити молекулярну формулу вуглеводню , якщо масова частка карбону в ньому становить 90 відсотків а відносна густина за геліем дорывнює 30
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=30*4=120г/моль m(C)=120*0.9=108г N(C)=108/12=9 N(H)=120-108=12 формула- [latex]C_9H_{12}[/latex]
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