С какой скоростью должна двигаться льдинка массой 1 гр.,чтобы при ударе об стену она расплавилась ,если температура льдинки 10градусав с. Помогите с решениям пожалуйста на завтра нужно . Спасибо.
Физика
С какой скоростью должна двигаться льдинка массой 1 гр.,чтобы при ударе об стену она расплавилась ,если температура льдинки 10градусав с. Помогите с решениям пожалуйста на завтра нужно . Спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
температура льдинки 10градусав с. ЭТО МИНУС 10град или плюс ? я считаю, что температура льда МИНУС 10 град Энергию считаем по ф-ле Е=mv^2 /2 , тогда скорость v=sqrt(2E/m) вся энергия пойдет на нагревание льдинки, а потом на её плавление т.е. превратиться в тепло Е=Q= Q1+Q2= cm(T2-T1)+ ƛm=m*(cT1+ƛ)=0.001*( 2110 *10+3,3×105 ) ƛ= 3,3×105 Дж/кг c=2,11 кДж/(кг*К) для льда с температурой 0°С. подставляем в формулу скорости v=sqrt(2* 0.001*( 2110 *10+3,3×105)/0.001)===калькулятор
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