На выставке представлена цветочная композиция из 240 цветов: астр,георгин, роз и лилий. Георгины составляют 7/6 астр и 7/8 роз, а розы составляют 4/15 всех цветов. Сколько лилий в композиции?

Математика

На выставке представлена цветочная композиция из 240 цветов: астр,георгин, роз и лилий. Георгины составляют 7/6 астр и 7/8 роз, а розы составляют 4/15 всех цветов. Сколько лилий в композиции?

Автор: Гость