На выставке представлена цветочная композиция из 240 цветов: астр,георгин, роз и лилий. Георгины составляют 7/6 астр и 7/8 роз, а розы составляют 4/15 всех цветов. Сколько лилий в композиции?
Математика
На выставке представлена цветочная композиция из 240 цветов: астр,георгин, роз и лилий. Георгины составляют 7/6 астр и 7/8 роз, а розы составляют 4/15 всех цветов. Сколько лилий в композиции?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
роз в композиции 240*4/15=64 георгин- 64*7/8=56 астр- 56/(7/6)=48 лилий 240-64-56-48=72 ответ 72
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Визначити молекулярну формулу вуглеводню , якщо масова частка карбону в ньому становить 90 відсотків а відносна густина за геліем дорывнює 30
Физика
С какой скоростью должна двигаться льдинка массой 1 гр.,чтобы при ударе об стену она расплавилась ,если температура льдинки 10градусав с. Помогите ...
Геометрия
Радиус шара равен 25 см. Определите,на каком расстоянии от центра шара находится сечение с площадью 49П см2
Математика
Средний возраст 11 игроков футбольной команды равен 22 годам.Во время матча один из игроков был удалён с поля.После этого средний возраст оставшихс...