записать в виде неправильной дроби числа 2, 3 и 8 со знаменателем 5.
Математика
записать в виде неправильной дроби числа 2, 3 и 8 со знаменателем 5.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 5\5 2 5\5 7 5\5 1 целая еденица это 5\5(дробь) значит, 10\5, 15\5 и 40\5(дроби) в неправильной дроби выглядит так)
Гость:
[latex]\frac{10}{5}=2[/latex] [latex]\frac{15}{5}=3[/latex] [latex]\frac{40}{5}=8[/latex]
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