найти площадь круга ,если её радиус равен9см,Число п округлите до десятых
Математика
найти площадь круга ,если её радиус равен9см,Число п округлите до десятых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=ПR^2 s=П*9^2=81П П=3,14 следовательно П=31,4 Следовательно S=81*31,4=2543,4 см^2 Ответ: 2543,4 см^2.
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