Что такое промежуточный и конечный продукт

Технология
Что такое промежуточный и конечный продукт
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Промежуточный продукт - это товары и услуги(ну блин я не знаю сталь, сырье в общем) Конечный продукт - это вещи и услуги, которые приобретаются в течение года для конечного потребления и в дальнейшем не используются в производстве.  
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