В сплаве серебра и меди массой 210 г серебро составляет две пятых от массы меди. Найдите массу серебра в сплаве.

Математика

В сплаве серебра и меди массой 210 г серебро составляет две пятых от массы меди. Найдите массу серебра в сплаве.

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