В сплаве серебра и меди массой 210 г серебро составляет две пятых от массы меди. Найдите массу серебра в сплаве.

Математика
В сплаве серебра и меди массой 210 г серебро составляет две пятых от массы меди. Найдите массу серебра в сплаве.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
210:5=42 г - 1/5 серебра 42*2=84 г - масса серебра 
Гость:
масса меди 1 часть   масса серебра 2/5 от массы меди   1+2/5= 5/5 + 2/5 = 7/5 сплав   210 : 7/5= 150 (г) масса меди   150  * 2/5 = 60 (г) масса серебра  
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