позначити корінь і закінчення у словах долина, радість, кволість

Қазақ тiлi
позначити корінь і закінчення у словах долина, радість, кволість
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Долина - дол Радість - рад кволість - квол
Гость:
долина - дол радіти - рад кволість - квол
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