надо составить сложноподчинённые предложения по схемам:1[...так+глагол],(будто...).2[...так+прилаг.],(словно...).3[...так+нареч.],(что...).4[...настолько+прилаг.],(что...).5[...до такой степени+нареч.],(точно...). И сделать над...

Русский язык
надо составить сложноподчинённые предложения по схемам:1[...так+глагол],(будто...).2[...так+прилаг.],(словно...).3[...так+нареч.],(что...).4[...настолько+прилаг.],(что...).5[...до такой степени+нареч.],(точно...). И сделать надо сейчас.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Петя так быстро бежал домой,будьто  за ним гнались бандиты 2) Так дедушкины очки искали,что перевернули вверх дном весь дом. 3)Катя так граммотно писала,что ее учительница всегда ее хвалила 4)Весеннее солнце было на столько теплым,что птички трепетали весь день.  
Гость:
1.Сестрёнка так боялась,будто она оставалась дома одна. 2.На своём дне рождения мама была такя красивая,словно на балу. 3.Сестра так хорошо выглядела,что гости сделали ей приятный комплимент. 4.Родители были настолько уставшие ,что не смогли проверить мне домашнее задание. 5.В доме было до такой степени чисто,точно его пребирали весь день.
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