надо составить сложноподчинённые предложения по схемам:1[...так+глагол],(будто...).2[...так+прилаг.],(словно...).3[...так+нареч.],(что...).4[...настолько+прилаг.],(что...).5[...до такой степени+нареч.],(точно...). И сделать над...

1) Петя так быстро бежал домой,будьто за ним гнались бандиты 2) Так дедушкины очки искали,что перевернули вверх дном весь дом. 3)Катя так граммотно писала,что ее учительница всегда ее хвалила 4)Весеннее солнце было на столько теплым,что птички трепетали весь день.

Гость: Гость:

1.Сестрёнка так боялась,будто она оставалась дома одна. 2.На своём дне рождения мама была такя красивая,словно на балу. 3.Сестра так хорошо выглядела,что гости сделали ей приятный комплимент. 4.Родители были настолько уставшие ,что не смогли проверить мне домашнее задание. 5.В доме было до такой степени чисто,точно его пребирали весь день.