найти длину окружности ,радиус которой равен14см,число п округлите до десятых
Математика
найти длину окружности ,радиус которой равен14см,число п округлите до десятых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=2ПR=2*3,14*14=87,92см
Гость:
С-длина окружности С=2ПR=2*П*14=28П П=3,14 следовательно до десятых значит 31,4 следовательно С=28*31,4=879,2 см^2 Ответ:879,2 см^2.
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