Решить систему уравнений: х в квадрате минус у в квадрате=64 3х+5у=0
Алгебра
Решить систему уравнений: х в квадрате минус у в квадрате=64 3х+5у=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
выражем у через х во втором ур-нии 5y=3x y=3x/5 y=0.6x полученное значение y подставляем в 1-е ур-е x^2-(0.6x)^2=64 x^2-0.36x^2=64 0.64x^2=64 x^2=100 x=10, x = -10 y= 0.6*10 = 6
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