Закончите уравнения реакций соединения. поставьте коэффициенты. А)Zn+O2= Al+Fe2O3= Al+FeO= B)Cl2+Kl= HCl+Zn= H2+PbO=
Химия
Закончите уравнения реакций соединения. поставьте коэффициенты. А)Zn+O2= Al+Fe2O3= Al+FeO= B)Cl2+Kl= HCl+Zn= H2+PbO=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Zn+O2=2ZnO 2Al+Fe2O3=Al2O3+2Fe 2Al+3FeO=Al2O3+3Fe Cl2+2KI=2KCl+I2 2HCl+Zn=ZnCl2+H2 H2+PbO=Pb+H2O
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