подбери из словоря десять слов с непроверяемыми гласными какой частью речи они являются
Русский язык
подбери из словоря десять слов с непроверяемыми гласными какой частью речи они являются
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Закончите уравнения реакций соединения. поставьте коэффициенты. А)Zn+O2= Al+Fe2O3= Al+FeO= B)Cl2+Kl= HCl+Zn= H2+PbO=
Физика
В сообщающихся сосудах А и Б находится вода. В сосуд А опускают маленький деревянный шарик. В каком из сосудов уровень жидкости теперь выше? Нужно ...
Геометрия
із точки поза колом проведено січну що перетинає коло у точках, віддалених від даної на 12см і 20см. Знайти радіус кола.