Я в мирных родился полночи снегах; Но рано отбросил доспехи ловитвы Лук грозный и лыжи и в шумные битвы Вас, други, с собою умчал на судах. Не тщетно за славой летали далеко От милой отчизны по диким морям; Не тщетно мы бились ...

Обществознание

Я в мирных родился полночи снегах; Но рано отбросил доспехи ловитвы Лук грозный и лыжи и в шумные битвы Вас, други, с собою умчал на судах. Не тщетно за славой летали далеко От милой отчизны по диким морям; Не тщетно мы бились мечами жестоко: И море и суша покорствуют нам! А дева русская Гаральда презирает. ИМЯ девы?

Автор: Гость