Я в мирных родился полночи снегах; Но рано отбросил доспехи ловитвы Лук грозный и лыжи и в шумные битвы Вас, други, с собою умчал на судах. Не тщетно за славой летали далеко От милой отчизны по диким морям; Не тщетно мы бились ...
Обществознание
Я в мирных родился полночи снегах; Но рано отбросил доспехи ловитвы Лук грозный и лыжи и в шумные битвы Вас, други, с собою умчал на судах. Не тщетно за славой летали далеко От милой отчизны по диким морям; Не тщетно мы бились мечами жестоко: И море и суша покорствуют нам! А дева русская Гаральда презирает. ИМЯ девы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эту деву зовут Патриция Поэзия "Приключения капитана" Перевод, К. Н. Батюшков. Сочинения том 1, СПБ 1887, ст 238.
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