Я в мирных родился полночи снегах; Но рано отбросил доспехи ловитвы Лук грозный и лыжи и в шумные битвы Вас, други, с собою умчал на судах. Не тщетно за славой летали далеко От милой отчизны по диким морям; Не тщетно мы бились ...

Обществознание
Я в мирных родился полночи снегах; Но рано отбросил доспехи ловитвы Лук грозный и лыжи и в шумные битвы Вас, други, с собою умчал на судах. Не тщетно за славой летали далеко От милой отчизны по диким морям; Не тщетно мы бились мечами жестоко: И море и суша покорствуют нам! А дева русская Гаральда презирает. ИМЯ девы?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эту деву зовут Патриция   Поэзия "Приключения капитана" Перевод,  К. Н. Батюшков. Сочинения том 1, СПБ 1887, ст 238.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Директор предприятия часто ведет международные переговоры .Одна минута разговора с белоруссией стоит 3 р. 30 коп. с францией 13 р.90 коп., с Китаем...
Ответить
Русский язык
сочинение по картине А.И.Куинджи Березовая роща
Ответить
Математика
Ваня купил игрушку, Петя купил книгу, Коля Купил Станок. Однако Петя потратил впятеро больше денег чем Ваня, а Коля потратил впятеро больше чем Пет...
Ответить
Русский язык
подбери из словоря десять слов с непроверяемыми гласными какой частью речи они являются
Ответить
Химия
Закончите уравнения реакций соединения. поставьте коэффициенты. А)Zn+O2= Al+Fe2O3= Al+FeO= B)Cl2+Kl= HCl+Zn= H2+PbO=
Ответить