Директор предприятия часто ведет международные переговоры .Одна минута разговора с белоруссией стоит 3 р. 30 коп. с францией 13 р.90 коп., с Китаем 15 р. 50 коп. сколько стоили переговоры, если состоялось 5 разговоров с Белорус...

Математика

Директор предприятия часто ведет международные переговоры .Одна минута разговора с белоруссией стоит 3 р. 30 коп. с францией 13 р.90 коп., с Китаем 15 р. 50 коп. сколько стоили переговоры, если состоялось 5 разговоров с Белоруссией, 3 разговора Францией и 2 разговора с китаем? Продолжительность каждого разговора в среднем 3 мин.

Автор: Гость