Директор предприятия часто ведет международные переговоры .Одна минута разговора с белоруссией стоит 3 р. 30 коп. с францией 13 р.90 коп., с Китаем 15 р. 50 коп. сколько стоили переговоры, если состоялось 5 разговоров с Белорус...
Математика
Директор предприятия часто ведет международные переговоры .Одна минута разговора с белоруссией стоит 3 р. 30 коп. с францией 13 р.90 коп., с Китаем 15 р. 50 коп. сколько стоили переговоры, если состоялось 5 разговоров с Белоруссией, 3 разговора Францией и 2 разговора с китаем? Продолжительность каждого разговора в среднем 3 мин.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3* 3р 30 коп.* 5= 49 руб 50 коп.-стоимость 5 разговоров с Белоруссией. 2)3*13р 90 коп*3=125 руб 10 коп-стоимость 3 разговоров с Францией. 3)3*15р 50 коп.*2=93 руб-стоимость 2 разговоров с Китаем.4)49 руб 50 коп+125 руб 10 коп+93 руб=267 руб 60 коп-стоимость всех переговоров.
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