сочинение по картине А.И.Куинджи Березовая роща

Гость: Гость:

Куиджи создал поразительный эффект солничного сияния, которое стеной ухолит вдаль и разливается там по всему небосклону, закрывая и воду и деревьяЮ и само небо, сверкая в листве блестящик берёз. Свет является самостоятельным героем картины, он живёт своей собственной жизнью, сверкает и манит в эту сияющую даль.