сочинение по картине А.И.Куинджи Березовая роща
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сочинение по картине А.И.Куинджи Березовая роща
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Куиджи создал поразительный эффект солничного сияния, которое стеной ухолит вдаль и разливается там по всему небосклону, закрывая и воду и деревьяЮ и само небо, сверкая в листве блестящик берёз. Свет является самостоятельным героем картины, он живёт своей собственной жизнью, сверкает и манит в эту сияющую даль.
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