Найти молекулярную формулу газообразного вещества, содержащего 93,75% углерода и 6,25% водорода , если плотность этого вещества по воздуху равна 4,41.

Химия

Найти молекулярную формулу газообразного вещества, содержащего 93,75% углерода и 6,25% водорода , если плотность этого вещества по воздуху равна 4,41.

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