Найти молекулярную формулу газообразного вещества, содержащего 93,75% углерода и 6,25% водорода , если плотность этого вещества по воздуху равна 4,41.
Химия
Найти молекулярную формулу газообразного вещества, содержащего 93,75% углерода и 6,25% водорода , если плотность этого вещества по воздуху равна 4,41.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4,41 * 29 = 128 128 ---100% х -------93,75 х = 120 120 : 12 = 10 атомов С 128 - 120 = 8 8 : 1 = 8 атомов Н С10Н8 - нафталин
Гость:
пропорция: 93,75/12:6,25/1=7,8125:6,25=1,25:1=5:4 простейшая формула: [latex]C_5H_4[/latex] молярная масса 64г/моль M=4.41*29=128г/моль следовательно формула- [latex]C_{10}H_8[/latex]
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