Закончите уравнения реакций разложения, поставьет коэффициенты. а) Ag2O=H2O= b) AgCl= Cu(oH)2=CuO+...
Химия
Закончите уравнения реакций разложения, поставьет коэффициенты. а) Ag2O=H2O= b) AgCl= Cu(oH)2=CuO+...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Ag2O=4Ag+O2 2H2O=2H2+O2 2AgCl=2Ag+Cl2 Cu(OH)2=CuO+H2O
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