Какой объём воздуха(н.у)потребуется для сжигания 5 м³ метана?Какой объём углекислого газа получится?Объёмная доля кислорода в воздухе равна 20%.
Химия
Какой объём воздуха(н.у)потребуется для сжигания 5 м³ метана?Какой объём углекислого газа получится?Объёмная доля кислорода в воздухе равна 20%.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Пусть х-объём кислорода, y-Объём углекислого газа. 5м³=5000л CH₄+2O₂=CO₂+2H₂O 1).V=Vм*n V(CH₄)=22,4л/моль * 1моль = 22,4л 2).V(O₂)= 22,4 л/моль * 2моль = 44,8л 3).22,4/5000 = 44,8/х х=5000*44,8/22,4=10000л=10м³ 4). V(воздух)= V(O₂)/φ*100%=10/20*100=120м³ 5). V(CO₂)=22,4 л (рассуждения как в п.1) 6).у=22,4/22,4*5=5м³ Ответ: 120 м³, 5м³
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