Какой объём воздуха(н.у)потребуется для сжигания 5 м³ метана?Какой объём углекислого газа получится?Объёмная доля кислорода в воздухе равна 20%.

Химия

Какой объём воздуха(н.у)потребуется для сжигания 5 м³ метана?Какой объём углекислого газа получится?Объёмная доля кислорода в воздухе равна 20%.

Автор: Гость