какие георафические объекты имеют координаты:а)43*с.ш и 79*з.д б)6*с.ш и 61з.д??? если легко увеличу пкт и най и добавлю в)
Українська література
какие георафические объекты имеют координаты:а)43*с.ш и 79*з.д б)6*с.ш и 61з.д??? если легко увеличу пкт и най и добавлю в)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Ниагарский водопад - город Буффало 2)водопад в Венесуэлле- "Gran sabana"
Гость:
первое Grand Island?штат New York. USA
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