какие георафические объекты имеют координаты:а)43*с.ш и 79*з.д б)6*с.ш и 61з.д??? если легко увеличу пкт и най и добавлю в)

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какие георафические объекты имеют координаты:а)43*с.ш и 79*з.д б)6*с.ш и 61з.д??? если легко увеличу пкт и най и добавлю в)

Автор: Гость