який корінь і закінчення в слові південь
Қазақ тiлi
який корінь і закінчення в слові південь
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Гость:
зак1нчення нульове кор1нь ден
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