сколько граммов водорода выделяется при реакции 0.23 г натрия с водой ?
Химия
сколько граммов водорода выделяется при реакции 0.23 г натрия с водой ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]2Na+2H_2O=2NaOH+H_2[/latex] n(Na)=0.23/23=0.01моль n(H2)=0.01/2=0.005моль m(H2)=0.005*2=0.01г
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