вычислите массу меди,которую можно получить при восстановлении водородом оксида меди (2) массой 80 г.?
Химия
вычислите массу меди,которую можно получить при восстановлении водородом оксида меди (2) массой 80 г.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CuO + H2 => Cu + H2O из 80 г оксида по уравнению реакции получается .m(CuO)=64 г.
Гость:
[latex]CuO+H_2=Cu+H_2O[/latex] n(CuO)=n(Cu)=80/80=1моль m(Cu)=1*64=64г
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