приведите один-два примера естественного и искусственного вегетативного размножения растений

Биология
приведите один-два примера естественного и искусственного вегетативного размножения растений
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Гость:
малина,ежевика,вишня,флоксы
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