КТО и когда построил в Киеве Храм Святой Софии ?

Обществознание
КТО и когда построил в Киеве Храм Святой Софии ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Киевский Софийский собор был построен великим князем Ярославом Мудрым. Точное время его строительства Неизвестно.
Гость:
Был построен в 11 веке в центре Киева по приказу Ярослава Мудрого . Разные летописи (все они созданы позже времени строительства собора) называют датой закладки собора 1017 или 1037 год. 
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